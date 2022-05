“Colloqui Blinken-Lavrov inutili” per gli Usa. E Macron annuncia ancora armi per Kiev (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Antony Blinken e Sergej Lavrov potrebbero quanto meno parlarsi, ma per le fonti dell’amministrazione americana in questo momento non c’è alcun margine di dialogo. Lo rende noto l’Ansa. Blinken-Lavrov, Colloqui interrotti da febbraio Blinken e Lavrov non hanno più alcun dialogo ormai da febbraio. Il segretario di Stato americano e il ministro degli Esteri russo sono in una fase di totale assenza di confronto praticamente da quando è scoppiata la guerra. E, attualmente, gli Stati Uniti non credono sia possibile un’attività nelle relazioni. Ad affermarlo è il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price, durante un incontro con la stampa. Price sottolinea però che l’ambasciatore statunitense a Mosca, John Sullivan, “continua ad avere incontri con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Antonye Sergejpotrebbero quanto meno parlarsi, ma per le fonti dell’amministrazione americana in questo momento non c’è alcun margine di dialogo. Lo rende noto l’Ansa.interrotti da febbraionon hanno più alcun dialogo ormai da febbraio. Il segretario di Stato americano e il ministro degli Esteri russo sono in una fase di totale assenza di confronto praticamente da quando è scoppiata la guerra. E, attualmente, gli Stati Uniti non credono sia possibile un’attività nelle relazioni. Ad affermarlo è il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price, durante un incontro con la stampa. Price sottolinea però che l’ambasciatore statunitense a Mosca, John Sullivan, “continua ad avere incontri con ...

