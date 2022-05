Clima: Coldiretti, 'Po in secca come agosto (-2,7 metri), Sos campi' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il livello del Po è sceso a -2,7 metri rispetto allo zero idrometrico più basso che a Ferragosto di un anno fa ed è allarme siccità nei campi che colpisce le semine primaverili di riso, girasole, mais e soia, ma anche le coltivazioni di grano, altri cereali e foraggi per l'alimentazione degli animali, in un momento in cui è necessario garantire la piena produzione con la guerra in Ucraina. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla preoccupante situazione del fiume al Ponte della Becca (Pavia) nel momento in cui si aggrava la sete dei campi per l'ondata di caldo che sta stringendo l'Italia. Il più grande fiume italiano è praticamente irriconoscibile con una grande distesa di sabbia che occupa la gran parte del letto del fiume fondamentale per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il livello del Po è sceso a -2,7rispetto allo zero idroco più basso che a Ferrdi un anno fa ed è allarme siccità neiche colpisce le semine primaverili di riso, girasole, mais e soia, ma anche le coltivazioni di grano, altri cereali e foraggi per l'alimentazione degli animali, in un momento in cui è necessario garantire la piena produzione con la guerra in Ucraina. E' quanto emerge dall'analisi dellasulla preoccupante situazione del fiume al Ponte della Becca (Pavia) nel momento in cui si aggrava la sete deiper l'ondata di caldo che sta stringendo l'Italia. Il più grande fiume italiano è praticamente irriconoscibile con una grande distesa di sabbia che occupa la gran parte del letto del fiume fondamentale per ...

Advertising

TV7Benevento : Clima: Coldiretti, 'Po in secca come agosto (-2,7 metri), Sos campi' - - GioPepi : CLIMA Siamo nel decennio più caldo di sempre. Una nota di COLDIRETTI nel LO STATO DELLE COSE su SE' E' COSI 'blog… - apietrarota : RT @Sostenibile: Clima: Coldiretti, +29% eventi estremi in Italia, sos Onu - espressione24 : AVEZZANO - «Le violenti grandinate che hanno colpito il Fucino nel pomeriggio di ieri sono un’ulteriore tegola per… - GioPepi : CLIMA E con il grande caldo quest’anno le ciliegie si raccolgono prima. Una nota di COLDIRETTI su SE' E' COSI' b… -