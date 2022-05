Città Alta ancora senza medici di base, Ats: “Riproporremo il bando a giugno” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bergamo. Martedì pomeriggio, nella sala civica della Cooperativa Città Alta, il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi, ha incontrato i residenti del borgo per affrontare il tema legato alla carenza dei medici di base. A seguito del pensionamento di 2 medici negli ultimi mesi, i cittadini hanno segnalato la criticità rappresentata dall’assenza di un riferimento sanitario, soprattutto per i numerosi anziani residenti sul colle di Città Alta, chiedendo all’Ats un intervento risolutivo. Il direttore generale, insieme al direttore sanitario di Ats Michele Sofia e all’assessore alle politiche sociali del comune di Bergamo Marcella Messina, ha incontrato i residenti (circa 40 le persone presenti) per spiegare le regole previste e gli strumenti di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bergamo. Martedì pomeriggio, nella sala civica della Cooperativa, il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi, ha incontrato i residenti del borgo per affrontare il tema legato alla carenza deidi. A seguito del pensionamento di 2negli ultimi mesi, i cittadini hanno segnalato la criticità rappresentata dall’asdi un riferimento sanitario, soprattutto per i numerosi anziani residenti sul colle di, chiedendo all’Ats un intervento risolutivo. Il direttore generale, insieme al direttore sanitario di Ats Michele Sofia e all’assessore alle politiche sociali del comune di Bergamo Marcella Messina, ha incontrato i residenti (circa 40 le persone presenti) per spiegare le regole previste e gli strumenti di ...

bassairpinia : Città dell'Alta Irpinia, incontro con il Presidente De Luca. Petracca: si apre una nuova fase -… - anto8301 : @PinoJazzing Città alta? ?????? - ottopagine : Città dell'Alta Irpinia, incontro con De Luca. Petracca: 'Ora nuova fase' #Avellino - baratto_m : RT @IraninMilan: Monte #Damavand, icona dell'#Iran, vulcano non attivo, 5671 mt, nella catena montuosa dell'#Alborz. In assenza di nebbia e… - IraninMilan : Monte #Damavand, icona dell'#Iran, vulcano non attivo, 5671 mt, nella catena montuosa dell'#Alborz. In assenza di n… -