Cina: Banca centrale immette liquidità per 1,48 mld di dollari (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pechino, 18 mag. (Adnkronos/Xinhua) - La Banca centrale cinese ha effettuato mercoledì 10 miliardi di yuan (1,48 miliardi di dollari) di pronti contro termine per mantenere la liquidità nel sistema Bancario. Il tasso di interesse per i pronti contro termine a sette giorni è stato fissato al 2,1%, secondo la People's Bank of China. L'iniziativa mira a mantenere la liquidità nel sistema Bancario ragionevolmente stabile, ha detto la Banca centrale. Il pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'asta, con un accordo per rivenderli in futuro.

