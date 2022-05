Ciclismo, nel week end arriva Eroica per ragazzi, oltre 150 tra 6 e 12 anni sabato, domenica gli Juniores (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sulle strade di Siena e provincia sabato e domenica 21 e 22 maggio si disputeranno due eventi con la regia di Eroica Italia asd. sabato a Siena è in programma Eroica Giovanissimi, con l’organizzazione del Pesale Senese mentre domenica si disputerà la seconda edizione di Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli: “Come dire che sarà di scena la più bella gioventù – sottolinea Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – per noi si tratta di due appuntamenti speciali con i quali proponiamo ai ragazzi le strade bianche della provincia di Siena che ogni anno affascinano migliaia di ciclisti di ogni età e provenienza. Una Terra Eroica che costituisce un grande valore per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sulle strade di Siena e provincia21 e 22 maggio si disputeranno due eventi con la regia diItalia asd.a Siena è in programmaGiovanissimi, con l’organizzazione del Pesale Senese mentresi disputerà la seconda edizione di– Coppa Andrea Meneghelli: “Come dire che sarà di scena la più bella gioventù – sottolinea Franco Rossi, presidente diItalia – per noi si tratta di due appuntamenti speciali con i quali proponiamo aile strade bianche della provincia di Siena che ogni anno affascinano migliaia di ciclisti di ogni età e provenienza. Una Terrache costituisce un grande valore per il ...

