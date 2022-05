Ci saranno insegnanti di yoga russe e ucraine. La pratica unisce (Di mercoledì 18 maggio 2022) Torna lo Yamm Festival, alla sua quarta edizione. Pandemia, crisi energetica e guerra non hanno messo in ginocchio questo festival internazionale di yoga che si svolge nella pineta di Cervia, nella riviera romagnola i prossimi 10 -11 e 12 giugno. Anzi l’inclusione, quest’anno, è un tema ancora più sentito: al centro della manifestazione è previsto un incontro unico, simbolico, tra insegnanti russo-ucraine. A dimostrazione che lo yoga puo? essere assieme strumento e motore di inclusione e pace. Leggi anche › Pancia piatta con lo yoga: le posizioni migliori per gli addominali › Acqua termale, yoga e Mindfulness: il mix per tornare a ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Torna lo Yamm Festival, alla sua quarta edizione. Pandemia, crisi energetica e guerra non hanno messo in ginocchio questo festival internazionale diche si svolge nella pineta di Cervia, nella riviera romagnola i prossimi 10 -11 e 12 giugno. Anzi l’inclusione, quest’anno, è un tema ancora più sentito: al centro della manifestazione è previsto un incontro unico, simbolico, trarusso-. A dimostrazione che lopuo? essere assieme strumento e motore di inclusione e pace. Leggi anche › Pancia piatta con lo: le posizioni migliori per gli addominali › Acqua termale,e Mindfulness: il mix per tornare a ...

