Christillin (Fifa): «Non c’è alcuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo Mondiale» (Di mercoledì 18 maggio 2022) La consigliera Fifa Evelina Christillin getta un secchio di acqua fredda sulle speranze di un ripescaggio dell’Italia al prossimo Mondiale, così come ipotizzato ieri dal presidente della Federgolf, Chimenti. Il nodo sarebbe che l’Ecuador ha utilizzato un giocatore che non avrebbe potuto giocare, da qui l’idea che la Nazionale di Mancini possa tornare in auge, soprattutto per una questione di ranking. Purtroppo la Christillin sgonfia tutto. «Non è vero. Non c’è alcuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo Mondiale: al massimo a rientrare sarebbe un’altra sudamericana». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) La consiglieraEvelinagetta un secchio di acqua fredda sulle speranze di un ripescaggio delal, così come ipotizzato ieri dal presidente della Federgolf, Chimenti. Il nodo sarebbe che l’Ecuador ha utilizzato un giocatore che non avrebbe potuto giocare, da qui l’idea che la Nazionale di Mancini possa tornare in auge, soprattutto per una questione di ranking. Purtroppo lasgonfia tutto. «Non è vero. Non c’ècheil: al massimo a rientrare sarebbe un’altra sudamericana». L'articolo ilNapolista.

