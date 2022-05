Chiara Nasti, l’annuncio che tutti aspettavano: VIDEO da impazzire (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chiara Nasti rivela la notizia che tutti aspettavano: Mattia Zaccagni ebbro di gioia, il VIDEO girato allo Stadio Olimpico è davvero clamoroso Lo Stadio Olimpico illuminato con i riflettori solo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 18 maggio 2022)rivela la notizia che: Mattia Zaccagni ebbro di gioia, ilgirato allo Stadio Olimpico è davvero clamoroso Lo Stadio Olimpico illuminato con i riflettori solo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano l'Olimpico per svelare il sesso del figlio [di Riccardo Caponetti] - Tuttogossipnews : #ChiaraNasti e #Zaccagni svelano finalmente il sesso del bambino! – FOTO #Lazio #sslazio #MattiaZaccagni ?? or??? - shadesofamnesia : RT @Lelly56562743: Ma perché Chiara Nasti fa il gender reveal allo stadio Olimpico? Amiche del #taolapurani rispondetemi voi ?? - shadesofamnesia : RT @Canieuest96: Taola Purani avrebbe tanto voluto fare il Gender Reveal all'Olimpico come Chiara Nasti ?? - polemicosa101 : Chiara Nasti che annuncia il sesso del bambino allo stadio Olimpio Wtf -