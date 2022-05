Chiara Nasti affitta lo stadio Olimpico per rivelare il sesso del bebè: it’s a boy (FOTO E VIDEO) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una festa davvero… olimpica. Chiara Nasti, per rivelare ai suoi quasi 2 milioni di follower il sesso del bebè che attende dal suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, ha addirittura affittato lo stadio Olimpico di Roma. Questa sera la fashion blogger e influencer napoletana, insieme al calciatore della Lazio, ha invitato parenti e amici proprio nel posto dove il futuro papà gioca. Il gol e i fuochi d’artificio Lì, tra fuochi d’artificio, mentre Mattia faceva gol, veniva rivelato che il nascituro è un maschietto. “it’s a boy”. Un enorme bambino è sceso in campo, suscitando l’entusiasmo degli invitati e dei follower, collegati in diretta Instagram. Chiara infatti ha pubblicato tutti sui social, dove i suoi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una festa davvero… olimpica., perai suoi quasi 2 milioni di follower ildelche attende dal suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, ha addiritturato lodi Roma. Questa sera la fashion blogger e influencer napoletana, insieme al calciatore della Lazio, ha invitato parenti e amici proprio nel posto dove il futuro papà gioca. Il gol e i fuochi d’artificio Lì, tra fuochi d’artificio, mentre Mattia faceva gol, veniva rivelato che il nascituro è un maschietto. “a boy”. Un enorme bambino è sceso in campo, suscitando l’entusiasmo degli invitati e dei follower, collegati in diretta Instagram.infatti ha pubblicato tutti sui social, dove i suoi ...

