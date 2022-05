Chiara Ferragni | l' invito di Liliana Segre | ' Al Memoriale dello Shoah la seguirebbero tanti giovani' E Fedez risponde così

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah'. Lo ha dett… - RaiNews : 'Se venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel c… - repubblica : Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: 'Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi'… - Nifv_ : RT @artvhazza: liliana segre, all’età di 91 anni (questo anno 92), ha chiesto a chiara ferragni di andare a memoriale a milano della shoah,… - xharujae : RT @artvhazza: liliana segre, all’età di 91 anni (questo anno 92), ha chiesto a chiara ferragni di andare a memoriale a milano della shoah,… -

Liliana Segre si rivolge aauspicando di incontrarla. E Fedez r ilancia con un invito al suo podcast. 'Mi piacerebbe molto incontraree invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah', ha ...... e le storie che vi sono custodite, è il mio cruccio', ha detto la senatrice a margine della sua ultima visita al Binario 21 'Mi piacerebbe molto incontraree invitarla a visitare con ...Come aveva intuito Giovanni Falcone le idee hanno bisogno di gambe per camminare: gambe e teste di persone che abbiano davanti il tempo di portarle avanti oltre i limiti anagrafici dei testimoni diret ...Quando si tratta di parlare ai giovani, nessuno è più bravo di Chiara Ferragni e Fedez. Per questo la senatrice a vita, Liliana Segre, 91 anni, intervistata dal quotidiano la Repubblica ha lanciato un ...