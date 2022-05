Chi sono i 24 diplomatici italiani espulsi dalla Russia (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Farnesina “prende atto della decisione della Federazione Russa di espellere 24 membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e dell’Ufficio Ice (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ndr) nella Federazione Russa”. È quanto si legge in una nota. Ma Mosca ha colpito in maniera sproporzionata la rappresentanza italiana nel Paese, spiegano fonti d’intelligence a Formiche.net. La reazione russa era attesa e prevista. Infatti, visti i precedenti in cui ha sempre reagito, Mosca non poteva sottrarsi. Quella russa di oggi, infatti, è una risposta all’espulsione – definita “ostile e immotivata” – di 30 tra diplomatici, militari e funzionari russi con passaporto diplomatico dall’Italia a inizio aprile per ragioni di sicurezza nazionale. Il bilancio di 30 a 24 potrebbe sembrare una vittoria ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Farnesina “prende atto della decisione della Federazione Russa di espellere 24 membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e dell’Ufficio Ice (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ndr) nella Federazione Russa”. È quanto si legge in una nota. Ma Mosca ha colpito in maniera sproporzionata la rappresentanza italiana nel Paese, spiegano fonti d’intelligence a Formiche.net. La reazione russa era attesa e prevista. Infatti, visti i precedenti in cui ha sempre reagito, Mosca non poteva sottrarsi. Quella russa di oggi, infatti, è una risposta all’one – definita “ostile e immotivata” – di 30 tra, militari e funzionari russi con passaporto diplomatico dall’Italia a inizio aprile per ragioni di sicurezza nazionale. Il bilancio di 30 a 24 potrebbe sembrare una vittoria ...

Advertising

RobertoBurioni : A chi dice che non ci sono dati da studi controllati sull’efficacia delle mascherine a scuola ricordo che dati da… - GianlucaVasto : Il 'saudita' vuole capire i grillini chi sono. Facile: quei cittadini che si sono rimboccati le maniche per evitare… - GiovaQuez : Solovyev: 'Super Mario, il premier che nessuno ha eletto, capisce davvero quello che pensano gli italiani? O non im… - amigoni_arianna : @nonsalto Sono d'accordo anche perché la collana è saltata fuori durante la reunion chi cazzo può averla se non lui?? - GiuseppeBusac10 : @HuffPostItalia Ma perché veramente pensavate che alla bocconi sono escano degli economisti? Li ci va solo chi può… -