Chi l’ha visto? | anticipazioni 18 maggio | svolta sul caso di Sonia Marra

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Questa sera, 18, tornerà in diretta una nuova puntata di Chi? alle 21.20 su Rai3. Federica Sciarelli indagherà insieme al suo team come sempre sugli ultimi casi di scomparsa. Non mancheranno importanti svolte e gli appelli e le segnalazioni in diretta. Ecco tutte ledel nuovo appuntamento. Federica Sciarelli come ogni mercoledì questa sera, 18, condurrà un’altra puntata di Chi?. Appuntamento alle 21.20 su Rai3 con la conduttrice in diretta per parlare dei più clamorosi casi di scomparsa dell’ultimo periodo, ma non solo. In questa nuova puntata, infatti, si tornerà a parlare anche dello storico e ancora misteriosodi. InstagramCi sarà ovviamente anche ...