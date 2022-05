Chi è Sanna Marin, premier porta Finlandia in Nato (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Classe 1985, cresciuta dalla madre e dalla sua compagna, Sanna Marin – la premier che ha ‘sfidato’ Putin formalizzando la richiesta di ingresso della Finlandia nella Nato – in visita oggi in Italia per l’incontro con Mario Draghi. 37 anni da compiere a novembre, Marin nel 2019 è stata il capo di governo più giovane del mondo: membro del Parlamento finlandese dal 2015, ministro dei Trasporti da giugno a settembre 2019, Sanna Marin è infatti diventata sei mesi dopo – a soli 34 anni – primo ministro alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne. “Non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell’elettorato”, le parole ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Classe 1985, cresciuta dalla madre e dalla sua compagna,– lache ha ‘sfidato’ Putin formalizzando la richiesta di ingresso dellanella– in visita oggi in Italia per l’incontro con Mario Draghi. 37 anni da compiere a novembre,nel 2019 è stata il capo di governo più giovane del mondo: membro del Parlamento finlandese dal 2015, ministro dei Trasporti da giugno a settembre 2019,è infatti diventata sei mesi dopo – a soli 34 anni – primo ministro alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne. “Non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell’elettorato”, le parole ...

Advertising

Corriere : Oggi la premier Sanna Marin incontra Draghi. Nel podcast Corriere Daily @AndreaMarinelli spiega perché l’ingresso d… - Ghibli380 : RT @valy_s: #Draghi, in #conferenzastampa congiunta con la premier della #Finlandia, dichiara che l’ #Italia sostiene fortemente l’ingresso… - LucianoRomeo9 : RT @siriomerenda: il premier finlandese Sanna Marin a Roma...e c'è chi nn si lascia sfuggire l'occasione per imbucarsi... #sannamarin #Roma… - stroma62 : Draghi riceve Sanna Marin:?chi è la giovane premier che vuole la Finlandia nella Nato @sole24ore - guidop1967 : RT @valy_s: #Draghi, in #conferenzastampa congiunta con la premier della #Finlandia, dichiara che l’ #Italia sostiene fortemente l’ingresso… -