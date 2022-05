Chi è Sanna Marin, la giovane premier che vuole portare la Finlandia nella Nato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Eletta a capo del governo socialdemocratico della Finlandia nel dicembre 2019, Sanna Marin è sotto i riflettori dopo aver deciso di «sfidare» Mosca, presentando domanda di adesione alla Nato e ponendo così fine alla neutralità secolare del Paese. Classe 1985, all’epoca della sua nomina deteneva il record di più giovane premier al mondo, poi superato dal 36enne Sebastian Kurz, eletto cancelliere austriaco nel gennaio 2020. Marin è considerata uno dei membri più a sinistra del suo partito. Da sempre la sua agenda si concentra sul potenziamento del welfare, l’eguaglianza sociale e le questioni climatiche ed ecologiche. Molto attenta alle tematiche giovanili, si è sempre distinta per la sua abilità di comunicazione attraverso i social, su cui di tanto in tanto alle foto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Eletta a capo del governo socialdemocratico dellanel dicembre 2019,è sotto i riflettori dopo aver deciso di «sfidare» Mosca, presentando domanda di adesione allae ponendo così fine alla neutralità secolare del Paese. Classe 1985, all’epoca della sua nomina deteneva il record di piùal mondo, poi superato dal 36enne Sebastian Kurz, eletto cancelliere austriaco nel gennaio 2020.è considerata uno dei membri più a sinistra del suo partito. Da sempre la sua agenda si concentra sul potenziamento del welfare, l’eguaglianza sociale e le questioni climatiche ed ecologiche. Molto attenta alle tematiche giovanili, si è sempre distinta per la sua abilità di comunicazione attraverso i social, su cui di tanto in tanto alle foto ...

Advertising

Corriere : Oggi la premier Sanna Marin incontra Draghi. Nel podcast Corriere Daily @AndreaMarinelli spiega perché l’ingresso d… - Antigon38895884 : RT @valy_s: #Draghi, in #conferenzastampa congiunta con la premier della #Finlandia, dichiara che l’ #Italia sostiene fortemente l’ingresso… - Roberto06332859 : RT @valy_s: #Draghi, in #conferenzastampa congiunta con la premier della #Finlandia, dichiara che l’ #Italia sostiene fortemente l’ingresso… - albebu1955 : RT @valy_s: #Draghi, in #conferenzastampa congiunta con la premier della #Finlandia, dichiara che l’ #Italia sostiene fortemente l’ingresso… - Ben_di_ : RT @valy_s: #Draghi, in #conferenzastampa congiunta con la premier della #Finlandia, dichiara che l’ #Italia sostiene fortemente l’ingresso… -