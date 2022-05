Chi è il fidanzato di Marco Mengoni? Cosa sappiamo della vita privata del cantante (Di mercoledì 18 maggio 2022) Marco Mengoni è senza dubbio uno dei cantanti italiani più famosi e apprezzati. Sulla carriera artistica dell’autore di brani come L’Essenziale e Guerriero si conosce praticamente ogni dettaglio, ma Cosa sappiamo sulla sua vita privata ed in particolare sulla sua vita sentimentale? Negli ultimi tempi sono circolati online molti rumors che riguardavano proprio il cantante nato e cresciuto a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Dopo alcuni riferimenti ad un feeling speciale con Mahmood, Marco Mengoni è stato pizzicato da Chi con un ragazzo la cui identità è però rimasta ignota. In molti hanno immaginato che quel personaggio misterioso potesse effettivamente essere il fidanzato di Marco ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 18 maggio 2022)è senza dubbio uno dei cantanti italiani più famosi e apprezzati. Sulla carriera artistica dell’autore di brani come L’Essenziale e Guerriero si conosce praticamente ogni dettaglio, masulla suaed in particolare sulla suasentimentale? Negli ultimi tempi sono circolati online molti rumors che riguardavano proprio ilnato e cresciuto a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Dopo alcuni riferimenti ad un feeling speciale con Mahmood,è stato pizzicato da Chi con un ragazzo la cui identità è però rimasta ignota. In molti hanno immaginato che quel personaggio misterioso potesse effettivamente essere ildi...

