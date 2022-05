Chi è Emy Buono, ex pupa? Curiosità, biografia e il rapporto con Denis Dosio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una delle protagoniste dell’ultima edizione de ‘La pupa e il Secchione Show’ è stata Emy Buono. Con il secchione Alessandro De Meo hanno sfiorato il successo al reality show condotto da Barbara D’Urso, giungendo secondi dietro alla coppia composta da Maria Laura de Vitis ed Edoardo Baietti. Andiamo a conoscere meglio Emy. biografia di Emy Buono Emilia Buono è nata a Napoli il 26 marzo del 1998. Ha quindi compiuto 24 anni da poco. Ha vissuto nella sua città d’origine assieme alla madre di nome Marzia ed alla nonna. Da studentessa ha frequentato il liceo artistico ‘Umberto Boccioni‘ di Napoli. Lavora come cubista in un locale sempre del capoluogo campano. Spesso le capita di sfilare o di posare come modella. Ha un account Instagram sul quale vanta un seguito di circa100 mila followers. Emy ed il mondo ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una delle protagoniste dell’ultima edizione de ‘Lae il Secchione Show’ è stata Emy. Con il secchione Alessandro De Meo hanno sfiorato il successo al reality show condotto da Barbara D’Urso, giungendo secondi dietro alla coppia composta da Maria Laura de Vitis ed Edoardo Baietti. Andiamo a conoscere meglio Emy.di EmyEmiliaè nata a Napoli il 26 marzo del 1998. Ha quindi compiuto 24 anni da poco. Ha vissuto nella sua città d’origine assieme alla madre di nome Marzia ed alla nonna. Da studentessa ha frequentato il liceo artistico ‘Umberto Boccioni‘ di Napoli. Lavora come cubista in un locale sempre del capoluogo campano. Spesso le capita di sfilare o di posare come modella. Ha un account Instagram sul quale vanta un seguito di circa100 mila followers. Emy ed il mondo ...

