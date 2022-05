Chelsea vs Leicester City: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Chelsea punterà a sigillare un terzo posto in Premier League quando il Leicester City si recherà a Stamford Bridge per la battaglia di massima serie di giovedi 19 maggio. I Blues hanno sofferto per la FA Cup contro il Liverpool nel fine settimana, mentre la squadra di Brendan Rodgers ha colpito il Watford per cinque a Vicarage Road. Il calcio di inizio di Chelsea vs Leicester City è previsto alle 21 Prepartita Chelsea vs Leicester City: a che punto sono le due squadre? Chelsea La terza volta non è stata il fascino per il Chelsea a Wembley, poiché dopo aver perso contro l’Arsenal nella finale di FA Cup 2020 e i loro imminenti avversari Leicester l’anno scorso, i Blues ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilpunterà a sigillare un terzo posto in Premier League quando ilsi recherà a Stamford Bridge per la battaglia di massima serie di giovedi 19 maggio. I Blues hanno sofferto per la FA Cup contro il Liverpool nel fine settimana, mentre la squadra di Brendan Rodgers ha colpito il Watford per cinque a Vicarage Road. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?La terza volta non è stata il fascino per ila Wembley, poiché dopo aver perso contro l’Arsenal nella finale di FA Cup 2020 e i loro imminenti avversaril’anno scorso, i Blues ...

