Che fine ha fatto Matteo Paro? L’uomo del primo gol in B della Juve (Di mercoledì 18 maggio 2022) Matteo Paro è entrato nella storia della Juve per aver segnato il primo gol in B, ma per il resto la sua carriera è stata deludente. Ci sono alcuni giocatori che riescono entrare nella storia in maniera quasi del tutto casuale, in certi casi addirittura forse in maniera involontaria, con Matteo Paro che è stato sicuramente uno di quelli che ha potuto mettere il proprio nome nella gloriosa leggenda bianconera, pur non riuscendo poi a confermarsi come uno dei possibili volti del futuro Juventino e infatti dopo la gloria è arrivato per lui l’anonimato più totale. Matteo Paro Juventus (Ansa Foto)In Italia si sa che è davvero molto complicato riuscire a diventare dei possibile titolare nelle prime squadre ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 maggio 2022)è entrato nella storiaper aver segnato ilgol in B, ma per il resto la sua carriera è stata deludente. Ci sono alcuni giocatori che riescono entrare nella storia in maniera quasi del tutto casuale, in certi casi addirittura forse in maniera involontaria, conche è stato sicuramente uno di quelli che ha potuto mettere il proprio nome nella gloriosa leggenda bianconera, pur non riuscendo poi a confermarsi come uno dei possibili volti del futurontino e infatti dopo la gloria è arrivato per lui l’anonimato più totale.ntus (Ansa Foto)In Italia si sa che è davvero molto complicato riuscire a diventare dei possibile titolare nelle prime squadre ...

Advertising

riotta : Costa 300.000 euro al #M5S la comunicazione di Beppe Grillo che spiega, dal blog, che Putin ha ragione e le democra… - HuffPostItalia : Gli eroi dell'Azovstal sono nelle mani di Putin e non si sa che fine faranno. La Duma vuole processarli - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il cancelliere tedesco Scholz e il presidente ucraino Zelensky in una telefonata 'hanno concordato sul fa… - nucciogatto : @cornobianco @marivigo @GuidoCrosetto avercene di 'ladri' come lui! vista la fine che abbiamo fatto con i tuoi 'one… - scaribel : @LeonettiFrank @Agostino_russo1 Pensi che avremo un esito entro fine maggio,Frank? -