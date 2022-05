Che accoglienza per Tom Cruise! La star è arrivata a Cannes (Di mercoledì 18 maggio 2022) Che accoglienza per Tom Cruise a Cannes. Un delirio di flash per la star hollywoodiana arrivata al Palais des Festivals per la presentazione del film "Top Gun: Maverick". L'attore è arrivato in elicottero nero da perfetto Top Gun, per incontrare il pubblico in una masterclass omaggio allo stesso Cruise per la promozione della nuova pellicola in uscita (in Italia dal 25 maggio). video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/05/Che-accoglienza-per-Tom-Cruise-La-star-e-arrivata-a-Cannes 20220518 video 17490656.mp4"/videoCruise, 60 anni portati con un evidente patto con il diavolo, si è espresso come ambasciatore del cinema sul grande schermo, in un luogo, Cannes, che ha bandito anche quest'anno ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cheper Tom Cruise a. Un delirio di flash per lahollywoodianaal Palais des Festivals per la presentazione del film "Top Gun: Maverick". L'attore è arrivato in elicottero nero da perfetto Top Gun, per incontrare il pubblico in una masterclass omaggio allo stesso Cruise per la promozione della nuova pellicola in uscita (in Italia dal 25 maggio). video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/05/Che--per-Tom-Cruise-La--e--a-20220518 video 17490656.mp4"/videoCruise, 60 anni portati con un evidente patto con il diavolo, si è espresso come ambasciatore del cinema sul grande schermo, in un luogo,, che ha bandito anche quest'anno ...

