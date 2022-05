Cessioni Juventus, quattro addii per finanziare la rivoluzione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il piano Cessioni della Juventus potrebbe rivoluzionare totalmente il mercato in entrata. Dopo gli addii di Chiellini e Dybala, i bianconeri rifletteranno sul possibile addio di altri quattro giocatori L’affare Pogba è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Come confermato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus avrebbe presentato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il pianodellapotrebbe rivoluzionare totalmente il mercato in entrata. Dopo glidi Chiellini e Dybala, i bianconeri rifletteranno sul possibile addio di altrigiocatori L’affare Pogba è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Come confermato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, laavrebbe presentato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

