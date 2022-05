C’era una volta il preside, ora c’è il dirigente scolastico. Lettera (Di mercoledì 18 maggio 2022) Inviata da Mario Bocola - C’erano una volta i Presidi, ora ci sono i Dirigenti Scolastici. Per diventare dirigenti scolastici bisogna superare un concorso e si devono avere alle spalle alcuni anni di servizio svolto da docente. Da insegnante, chi è dirigente, è stato a stretto contatto con gli alunni, con i colleghi, con il personale ATA, ha tenuto lezioni, ha spiegato, ha interrogato, ha messo voti, insomma ha esercitato la funzione docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Inviata da Mario Bocola -no unai Presidi, ora ci sono i Dirigenti Scolastici. Per diventare dirigenti scolastici bisogna superare un concorso e si devono avere alle spalle alcuni anni di servizio svolto da docente. Da insegnante, chi è, è stato a stretto contatto con gli alunni, con i colleghi, con il personale ATA, ha tenuto lezioni, ha spiegato, ha interrogato, ha messo voti, insomma ha esercitato la funzione docente. L'articolo .

