Centrodestra | Toti | «L’unica che ha idee nuove è Giorgia Meloni | Berlusconi è nostalgico»

(Di mercoledì 18 maggio 2022)che propone un’idea nuova di, mentre Silvioha una visione «un po’ nostalgica». Parola di Giovanni, che all’indomani del vertice del, dice la sua sulla strada che dovrebbe prendere la coalizione, non nascondendo una certa delusione per le scelte die Salvini. La delusione per le scelte die Salvini «Ilche doveva aprirsi alle formazioni minori, alle esperienze dei sindaci, alle forze civiche, si è riproposto uguale a tre anni fa, chiuso nei tre partiti centrali. Ildiè un po’, mentre da Salvini ci si aspetta novità e orgoglio, ...

... pensavo fosse l'uomo giusto per aprire ila tutti i movimenti innovativi. Ma per ora non l'ha fatto". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni, ospite a "The Breakfast ......ha evidenziato l'emergenza chiedendo spiegazioni al presidente della Regione Liguria Giovanni, ... Questo è il, che fugge e rifiuta il confronto per non dover fare i conti con il ... Centrodestra: Toti, 'uniche idee nuove da Meloni, Berlusconi nostalgico' Roma, 18, mag. (Adnkronos) – “Il centrodestra che doveva aprirsi alle formazioni minori, alle esperienze dei sindaci, ...Continuano le presentazioni delle liste in vista delle amministrative del 12 giugno. Oggi, al circolo Sempre Uniti di via Pallio, si è tenuta la ...