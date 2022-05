Centrodestra | fumata nera ad Arcore Meloni inamovibile sulla Sicilia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo 109 giorni di gelo, Giorgiae Matteo Salvini rompono il ghiaccio e si rivedono, ma per parlare di unità delè ancora presto. Il tanto atteso vertice tra i leader dei tre principali partiti della coalizione va finalmente in scena ad, con Silvio Berlusconi a fare gli onori di padrone di casa. Aperitivo in giardino, riso con melanzane, olive e pachino; branzino in crosta; gelato al pistacchio il menù preparato dagli chef di Villa San Martino. Il Cav regala ai due leader due quadri raffigurante la Madonna col Bambino, lasciando agli ospiti la scelta per l'uno o per l'altro. Salvini accetta, aggiungendo: «Ne abbiamo tutti bisogno». E ha ragione. Perché, al di là della cordialità, il segretario della Lega emantengono una certa freddezza reciproca. I due, a parte qualche messaggio ...

