Centro Commerciale Sedici Pini proiettato verso il futuro: le novità in arrivo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ha suscitato molto interesse il “caso” degli scaffali vuoti alla Coop del Centro Commerciale Sedici Pini di Pomezia. Interesse dovuto al fatto che, tra tutti i supermercati del territorio, la Coop è sicuramente uno dei più frequentati, grazie anche alla posizione strategica che lo rende accessibile non solo agli abitanti di Pomezia, ma anche a quelli di Torvaianica e Ardea. Senza contare il fatto che, trovandosi all’interno di uno dei centri commerciali più attivi e ampi della zona, la Coop è un punto di riferimento anche per chi si reca ai Sedici Pini per lo shopping e per lo svago. Scaffali vuoti alla Coop: i cittadini formulano svariate teorie, ma il “caso” è già risolto Ovviamente il “caso” dei reparti vuoti è stato risolto immediatamente, grazie all’intervento dell’Azienda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ha suscitato molto interesse il “caso” degli scaffali vuoti alla Coop deldi Pomezia. Interesse dovuto al fatto che, tra tutti i supermercati del territorio, la Coop è sicuramente uno dei più frequentati, grazie anche alla posizione strategica che lo rende accessibile non solo agli abitanti di Pomezia, ma anche a quelli di Torvaianica e Ardea. Senza contare il fatto che, trovandosi all’interno di uno dei centri commerciali più attivi e ampi della zona, la Coop è un punto di riferimento anche per chi si reca aiper lo shopping e per lo svago. Scaffali vuoti alla Coop: i cittadini formulano svariate teorie, ma il “caso” è già risolto Ovviamente il “caso” dei reparti vuoti è stato risolto immediatamente, grazie all’intervento dell’Azienda ...

Advertising

Sign0fThePussy : C’È WAKA WAKA AL CENTRO COMMERCIALE - CorriereCitta : Centro Commerciale Sedici Pini proiettato verso il futuro: le novità in arrivo - MzHyde48 : Poi dai voi non ce li vedreste un Amadeus che rincorre un Fedez in giro per un centro commerciale mentre cerca di r… - maolindas : RT @faisaluc2: Polpette avvelenate Roma Roma, polpette avvelenate davanti al centro commerciale: allarme a Centocelle - MOOV0N : @intiminho e poi le stelle le guardo da sola sul centro commerciale? -