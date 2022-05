“C’è una bestia in lui, ho paura”: il profetico audio della mamma di Benno a un’amica sconvolge l’aula (video) (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Una bestia«, evidentemente feroce, «dentro di lui» che spaventava persino sua madre. Laura Perselli aveva paura di suo figlio Benno. E non ha mancato di confidarlo alla sua cara amica, anche in un messaggio audio che è stato ascoltato in aula nel c orso dell’ultima udienza del processo al giovane altoatesino accusato dell’omicidio e dell’occultamento dei cadaveri dei suoi genitori. Parole agghiaccianti, specie lette alla luce di quanto accaduto, che più che premonitorie suonano come tragicamente rivelatrici di un terrore serbato a fatica nell’intimità di una quotidianità domestica drammatica. Una realtà intrisa di timore. Di sospetto. Quasi di attesa di qualcosa sempre sul punto di verificarsi e che, purtroppo, è puntualmente accaduto. E nel modo più terrificante… Processo a Benno Neumair: in aula il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Una«, evidentemente feroce, «dentro di lui» che spaventava persino sua madre. Laura Perselli avevadi suo figlio. E non ha mancato di confidarlo alla sua cara amica, anche in un messaggioche è stato ascoltato in aula nel c orso dell’ultima udienza del processo al giovane altoatesino accusato dell’omicidio e dell’occultamento dei cadaveri dei suoi genitori. Parole agghiaccianti, specie lette alla luce di quanto accaduto, che più che premonitorie suonano come tragicamente rivelatrici di un terrore serbato a fatica nell’intimità di una quotidianità domestica drammatica. Una realtà intrisa di timore. Di sospetto. Quasi di attesa di qualcosa sempre sul punto di verificarsi e che, purtroppo, è puntualmente accaduto. E nel modo più terrificante… Processo aNeumair: in aula il ...

