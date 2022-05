Caso Ruby: pm, 'Fadil aveva paura, diceva il vero non voleva alzare prezzo silenzio' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "La morte di Imane Fadil, una persona così giovane, è un fatto triste, ma ci rattrista anche perché voi avreste potuto apprezzare questa persona così particolare che ci ha toccato. Siamo qui a parlare di reati di gravità straordinaria e Fadil era una persona davvero ferita. Ci sarebbe piaciuto che anche voi avreste potuto cogliere che questi reati - che fanno male alla giustizia - fanno male anche alle persone, a donne giovani che sono state stritolate da questo sistema". Lo afferma, nella sua requisitoria sul Caso Ruby ter, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano. "La veridicità delle dichiarazioni che in tre diverse escussioni come persona informata sui fatti ci avevano davvero convinto che nelle sue dichiarazioni non ci ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "La morte di Imane, una persona così giovane, è un fatto triste, ma ci rattrista anche perché voi avreste potuto apprezzare questa persona così particolare che ci ha toccato. Siamo qui a parlare di reati di gravità straordinaria eera una persona davferita. Ci sarebbe piaciuto che anche voi avreste potuto cogliere che questi reati - che fanno male alla giustizia - fanno male anche alle persone, a donne giovani che sono state stritolate da questo sistema". Lo afferma, nella sua requisitoria sulter, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano. "La veridicità delle dichiarazioni che in tre diverse escussioni come persona informata sui fatti cino davconvinto che nelle sue dichiarazioni non ci ...

Advertising

MrTeruzzi : @ilPhirlosofo fu lui a farmene innamorare. Ora lo sento vicino quando guardo i miei cani, altro amore ereditato. Ru… - Astra_x_Aspera : ++TIRA PIÙ UN'PELO'DELLA #RONZULLI CHE...++ Il caso #Salini scuote la setta #ForzaItalia e fa incazzare la #Gelmini… - IrineKuklina : @a_libutti Il Ministero della Grazia e Giustizia concova una consulta (puo' darsi si chiama diversamente) dove nomi… - Ruby_Mustang : RT @AStramezzi: Nel silenzio assordante della stampa è in atto un golpe di Gates/OMS per togliere la sovranità sanitaria agli Stati in caso… - Ruby_Mustang : RT @FmMosca: Chiedete ad un politico caso, Vi risponderà “Cos’è questa storia di OMS?” Invece lo sanno benissimo tutti e sarà la FALCIATA… -