Caso plusvalenze, nuovo ricorso della Procura Federale: la situazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arriva una svolta sul fronte plusvalenze, un Caso che ha alzato un polverone già mesi fa e che coinvolge anche la Juventus e il Napoli. La FIGC accusa i club per aver gonfiato notevolmente le valutazioni di alcuni calciatori nelle trattative, costi che non rispecchierebbero l’effettiva realtà. Una condizione che ha messo sotto i riflettori la posizione dei dirigenti, considerando che la FIGC chiedeva una loro punizione. Un ricorso che però è stato respinto dalla Corte Federale d’Appello, la quale ha respinto tutti i ricorsi salvando le posizioni di Juventus, Napoli, Genoa, Parma, Pisa, Pro Vercelli, Pescara, Novara e Chievo. FIGC (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Respinti anche i ricorsi incidentali: si continuerà con il CONI Le ragioni dell’assoluzione della ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arriva una svolta sul fronte, unche ha alzato un polverone già mesi fa e che coinvolge anche la Juventus e il Napoli. La FIGC accusa i club per aver gonfiato notevolmente le valutazioni di alcuni calciatori nelle trattative, costi che non rispecchierebbero l’effettiva realtà. Una condizione che ha messo sotto i riflettori la posizione dei dirigenti, considerando che la FIGC chiedeva una loro punizione. Unche però è stato respinto dalla Corted’Appello, la quale ha respinto tutti i ricorsi salvando le posizioni di Juventus, Napoli, Genoa, Parma, Pisa, Pro Vercelli, Pescara, Novara e Chievo. FIGC (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Respinti anche i ricorsi incidentali: si continuerà con il CONI Le ragioni dell’assoluzione...

