(Di mercoledì 18 maggio 2022) Novità circa ildellesul litorale di Pomezia. In particolare ci sono sviluppi sulle vicende riguardanti il concessionario, uno degli stabilimenti che era stato messo a bando dal Comune lo scorso anno nonostante il contenzioso legale ancora in corso. Adesso però, con la stagione estiva 2022 già iniziata, ci sono importanti aggiornamenti. Il Consiglio di Stato dà ragione aIntanto, nel marzo scorso, il Consiglio di Stato ha accolto in via provvisoria e cautelare le ragioni della società che, al momento, resta la titolare della concessione. Adesso si attende la decisione di merito che, da quanto si apprende, è fissata per il prossimo giugno. Gli stabilimenti messi a bando dal Comune Ricordiamo che sempre nei ...

Advertising

CorriereCitta : Caso concessioni demaniali a Torvaianica, doppia sentenza favorevole per Bagni Belvedere - jennaro69 : @ItalyinTurkey nel caso la Turchia si facesse illudere dalle promesse occidentali su agevolazioni e concessioni per… - WLKFabio : @DanieleBerghino @iuvinale_n Concordo, nemmeno io amo i doppi standard. Tuttavia mi pare che siano cose diverse il… - agostinoferro1 : @GiorgioR18 @ardigiorgio Le concessioni sono un caso di scuola del peggio degli italiani. Politici populisti, picco… - zalica01 : RT @gionibigud: Gli italiani hanno la sindrome del conquistato. Roba storica. Tendono sempre a farsi amico chi ritengono il più forte. Non… -

...sugli idrocarburi che loro stesse hanno influenzato per assicurarsi maggiori incentivi ee per aprire la porta a uno sfruttamento redditizio delle risorse di scisto e offshore. Nel......invece per i cinema si sono tradotte proprio con una maggiore elasticità in termini di... Ve lo abbiamo spiegato anche col recentedi The Batman il cinecomic Warner di Matt Reeves. Il ...Novità circa il caso delle concessioni demaniali sul litorale di Pomezia. In particolare ci sono sviluppi sulle vicende riguardanti il concessionario Bagni Belvedere, uno degli stabilimenti che era st ...Il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge "Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'arti ...