Cartabianca | scontro tra Orsini e Ruggeri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Battibecco tra Alessandroe Andrea Ruggieri durante la diretta di, in onda su Rai3. La conduttrice Bianca Berlinguer è riuscita a riportare la calma in studio solo chiedendo alla regia ripetutamente di mandare in onda un servizio sul Covid in Cina. Gli animi si sono accesi quando il docente dell’università Luiss, ha iniziato a parlare dell’invio delle armi in Ucraina da parte dell’Italia. Affermazioni che hanno scatenato la reazione del politico di Forza Italia. Il dibattito traE’tra il professor Alessandroe il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri. Il tema è la guerra tra Ucraina e Russia. “Sono spaventato da questa sottovalutazione di Putin, dire che lui ...