Carnevali | “Scamacca al Napoli? Piace molto in Europa | ma spero rimanga in Italia”

Advertising

evivanco7 : RT @simostu9: Le dichiarazioni di Dionisi e Carnevali, di Berardi e Scamacca, di De Roon, Gasperini, Casale, ecc. Però Cagliari e Samp a qu… - camo_super : RT @simostu9: Le dichiarazioni di Dionisi e Carnevali, di Berardi e Scamacca, di De Roon, Gasperini, Casale, ecc. Però Cagliari e Samp a qu… - nbayoung_g : RT @simostu9: Le dichiarazioni di Dionisi e Carnevali, di Berardi e Scamacca, di De Roon, Gasperini, Casale, ecc. Però Cagliari e Samp a qu… - CalcioNapoli24 : - hoverall : La routine giornaliera di Carnevali: 8.00 Sveglia 8.10 Colazione 9.00 Entrare nella redazione del Corriere per riba… -

Calciomercato, Milan - Berardi -chiaro: 'Nessuna richiesta ufficiale' Gianluca© LaPresseAl netto della corsa scudetto gli incroci tra Milan e Inter a distanza intersecano il ...Commenta per primo Sono giorni di grandi interviste e grandi dichiarazioni per Giovanni. L'ad del Sassuolo ha parlato oggi in esclusiva al Corriere dello Sport preparando il ...- 'E' ...Domenica si deciderà la corsa scudetto tra Milan ed Inter. Giudice il Sassuolo di Dionisi che non lascerà nulla al caso, parola di Carnevali ...L'a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del futuro dell'attaccante dei neroverdi, Gianluca Scamacca: "Scamacca piace al Napoli E' ...