Carmen Di Pietro, retroscena sul figlio all'Isola dei Famosi: di cosa si tratta? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Carme Di Pietro parlando con i concorrenti dell'Isola dei Famosi ha svelato un retroscena legato al figlio Alessandro Iannoni. Alessandro Iannoni single: la mamma svela il motivo Con l'arrivo in Honduras di Maria Laura De Vitis, Carmen Di Pietro ha avuto paura che suo figlio Alessandro si fidanzasse. Parlando con gli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi, la showgirl ha svelato perché vuole che il figlio rimanga single ancora per un po' di tempo: "Lui deve pensare a studiare adesso". Secondo la diretta interessata, un fidanzamento in questo momento per Iannoni potrebbe essere una distrazione sul percorso di studi. La 56enne di Potenza ha sostenuto che prima Alessandro Iannoni termina l'università, prima ha modo di pensare alla sua ...

