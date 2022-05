Carmen Di Pietro, ecco perché non vuole che Alessandro si fidanzi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Carmen Di Pietro è una mamma premurosa e gelosa del figlio Alessandro al quale in Honduras non dà tregua. La donna ha svelato il vero motivo per cui non vuole che suo figlio si fidanzi Carmen Di Pietro è una mamma molto presente nella vita del figlio Alessandro, che non lascia un attimo. I due stanno vivendo insieme l’avventura in Honduras al reality L’Isola dei Famosi. Adesso Carmen è ancora più apprensiva nei confronti del naufrago, soprattutto da quando è arrivata a Cayo Cochinos Maria Laura De Vitis, che si è dichiarata al ragazzo. Da qui lo sfogo della madre di Alessandro che ha svelato i motivi per i quali non vuole che lui si fidanzi: “All’inizio si tengono per mano, poi la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)Diè una mamma premurosa e gelosa del figlioal quale in Honduras non dà tregua. La donna ha svelato il vero motivo per cui nonche suo figlio siDiè una mamma molto presente nella vita del figlio, che non lascia un attimo. I due stanno vivendo insieme l’avventura in Honduras al reality L’Isola dei Famosi. Adessoè ancora più apprensiva nei confronti del naufrago, soprattutto da quando è arrivata a Cayo Cochinos Maria Laura De Vitis, che si è dichiarata al ragazzo. Da qui lo sfogo della madre diche ha svelato i motivi per i quali nonche lui si: “All’inizio si tengono per mano, poi la ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : 'Io lo so che tutti i pettini vengono al nodo' Carmen Di Pietro sarai per sempre famosa. #isola - Bel_Zeboo : @Supercandro @RiservaFdr non è colpa mia se c hai la voce de carmen di pietro e ti piace vestirti femminile - lvstit : stavo pensando che non possono privarci del trash di carmen di pietro e quindi io sono pronto per carmen x gfvip7 - zazoomblog : Carmen Di Pietro confessa il vero motivo per cui non vuole che il figlio abbia una donna - #Carmen #Pietro… - StraNotizie : Carmen Di Pietro confessa il vero motivo per cui non vuole che il figlio abbia una donna -