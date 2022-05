Carmen Di Pietro confessa il vero motivo per cui non vuole che il figlio abbia una donna (Di mercoledì 18 maggio 2022) A L’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro è l’ombra di suo figlio. Alessandro non può fare nemmeno una passeggiata in riva al mare senza ritrovarsi sua madre dietro a mezzo metro da lui. Da quando Laura De Vitis è sbarcata a Cayo Cochinos, Carmen Di Pietro è ancora più in ansia ed ha spiegato come mai non vuole che il figlio abbia una fidanzata: “All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma. Maria Laura? No quella è fura, ma io non la mollo e la controllerò sempre!“. Carmen che osserverà Alessandro e Maria Laura durante la cena ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 maggio 2022) A L’Isola dei FamosiDiè l’ombra di suo. Alessandro non può fare nemmeno una passeggiata in riva al mare senza ritrovarsi sua madre dietro a mezzo metro da lui. Da quando Laura De Vitis è sbarcata a Cayo Cochinos,Diè ancora più in ansia ed ha spiegato come mai nonche iluna fidanzata: “All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma. Maria Laura? No quella è fura, ma io non la mollo e la controllerò sempre!“.che osserverà Alessandro e Maria Laura durante la cena ...

IsolaDeiFamosi : 'Io lo so che tutti i pettini vengono al nodo' Carmen Di Pietro sarai per sempre famosa. #isola - StraNotizie : Carmen Di Pietro confessa il vero motivo per cui non vuole che il figlio abbia una donna - ChiaraFantaaa : RT @oocisola: “eh ma piano piano io l’ho detto che tutti i pettini vengono al nodo” ~ carmen di pietro. #isola - muggleborn92 : @_disagiulia_ perchè ho letto il tweet con la voce di Carmen Di Pietro che legge le poesie?! ?????? - imeonit : RT @fraversion: Carmen Di Pietro: “Prima o poi tutti i pettini vengono al nodo”. Lei chiaramente laureata a pieni voti alla Cristiano Malgi… -