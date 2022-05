Cannes, è il giorno di Tom Cruise. Standing ovation per il divo in attesa di Top Gun: Maverick (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tributo a Tom Cruise. Cannes srotola, anche metaforicamente un tappeto rosso, per il divo statunitense che sulla Croisette sbarca con il sequel di uno dei suoi film più famosi: Top Gun. A distanza di 36 anni dal clamoroso successo della pellicola, diretta allora da Tony Scott, il quasi 60enne attore ha mantenuto la promessa e girato Top Gun: Maverick, una vera e propria operazione nostalgia che mantiene la promessa di essere all’altezza della sua matrice. “Il cinema è il mio amore, la mia passione. Quando ero bambino sognavo gli aerei e i film, volevo l’avventura, ero un sognatore. Scrivevo storie e personaggi e anche oggi penso solo al futuro” ha raccontato nella Sala Debussy del Palais du festival dove ha raccolto una Standing ovation nella masterclass. Cruise e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tributo a Tomsrotola, anche metaforicamente un tappeto rosso, per ilstatunitense che sulla Croisette sbarca con il sequel di uno dei suoi film più famosi: Top Gun. A distanza di 36 anni dal clamoroso successo della pellicola, diretta allora da Tony Scott, il quasi 60enne attore ha mantenuto la promessa e girato Top Gun:, una vera e propria operazione nostalgia che mantiene la promessa di essere all’altezza della sua matrice. “Il cinema è il mio amore, la mia passione. Quando ero bambino sognavo gli aerei e i film, volevo l’avventura, ero un sognatore. Scrivevo storie e personaggi e anche oggi penso solo al futuro” ha raccontato nella Sala Debussy del Palais du festival dove ha raccolto unanella masterclass.e il ...

