Candidato Trump vince primarie governatore Pennsylvania (Di mercoledì 18 maggio 2022) Doug Mastriano, il Candidato appoggiato da Donald Trump, vince le primarie repubblicane per il governatore della Pennsylvania, secondo le proiezioni di Cnn. Per l'ex presidente si tratta di un'...

