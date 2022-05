Campionato Europeo iQFOiL: i ragazzi partono forte (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si è aperto ieri il Campionato Europeo iQFOiL a Torbole con quattro prove disputate, tutte di slalom per l’intensità leggera del vento. Bene Nicolò Renna che con due primi posti si attesta nella parte alta della classifica ma un po’ tutta la squadra maschile fa vedere ottimi spunti. In salita invece la partenza per le ragazze che patiscono soprattutto le partenze di questa specialità e si trovano al momento attardate. Campionato Europeo iQFOiL, categoria Men E adesso passiamo alle dichiarazioni dei protagonisti del Campionato Europeo iQFOiL, partendo dalla categoria maschine. Per Nicolò Renna: “Giornata positiva, diciamo una buona apertura per questo Campionato Europeo. Siamo entrati in acqua con ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si è aperto ieri ila Torbole con quattro prove disputate, tutte di slalom per l’intensità leggera del vento. Bene Nicolò Renna che con due primi posti si attesta nella parte alta della classifica ma un po’ tutta la squadra maschile fa vedere ottimi spunti. In salita invece la partenza per le ragazze che patiscono soprattutto le partenze di questa specialità e si trovano al momento attardate., categoria Men E adesso passiamo alle dichiarazioni dei protagonisti del, partendo dalla categoria maschine. Per Nicolò Renna: “Giornata positiva, diciamo una buona apertura per questo. Siamo entrati in acqua con ...

Advertising

mimmetto81 : parte 3 vincono la coppa delle coppe incontrando Losanna partizan Lokomotiv mosca e Mallorca in finale squadre rid… - ematr_86 : Caro @Filippomaggi97 il Presidente Lorenzo Casini mette, poi, la finale del Campionato Primavera alla vigilia di IT… - Gaucho_RN : RT @jeanpauldl1998: @mick_napoli_ Miglior terzino a quattro del campionato, no cap. Forte fisicamente, bravo in entrambe le fasi, probabilm… - lLkalulu : RT @jeanpauldl1998: @mick_napoli_ Miglior terzino a quattro del campionato, no cap. Forte fisicamente, bravo in entrambe le fasi, probabilm… - Psi0_ : RT @jeanpauldl1998: @mick_napoli_ Miglior terzino a quattro del campionato, no cap. Forte fisicamente, bravo in entrambe le fasi, probabilm… -