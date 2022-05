Campionati Italiani Assoluti | Beccaccioli Spoto e Valentini Gasparri si confermano campioni

Advertising

RICCIONE, 18 maggio 2022 " Grande giornata per la scherma umbra al Gran Premio Giovanissimi 2022. Oro per Ludovica Costantini del Club Scherma Foligno nella prova di spada femminile Allieve. Una ...In Valle Chiavenna, invece, si sono svolti igiovanili di corsa in montagna. L'Asd Dragonero ha ottenuto il nono posto per la squadra allievi in Italia e prima squadra allievi del ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Domenica 15 maggio 2022 in occasione delle Fasi regionali di Qualificazione al Campionato Italiano Esordienti, tenutisi a Lamezia Terme presso il Centro Polifunzionale Pasqualino Gagliardi, ...