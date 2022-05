Caldo:anticipo d'estate forse come l'anno 'rovente' del 2003 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Già durante il weekend, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, potrebbero essere battuti molti record del maggio 2003. "La nostra prima tendenza - precisa - indica che le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Già durante il weekend, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, potrebbero essere battuti molti record del maggio. "La nostra prima tendenza - precisa - indica che le ...

Advertising

ioloraccolgo : Caldo:anticipo d'estate forse come l'anno 'rovente' del 2003 - GaiaBaldacci : RT @giansainato: Non so se sia la luna piena, l’allineamento dei pianeti, gli ufo, il caldo, l’estate in anticipo. Che cazzo ne so ma io no… - FuSignorina : Se domani fa ancora così caldo mi trasferisco in Sardegna con due mesi di anticipo - ViselliTania : RT @augustociardi75: Ore 22:04 - porto di Anzio, banchina dei gozzi Vento caldo-appiccicoso da mare, livello: fastidio. Anticipo clamoroso… - Dorian221190 : RT @giansainato: Non so se sia la luna piena, l’allineamento dei pianeti, gli ufo, il caldo, l’estate in anticipo. Che cazzo ne so ma io no… -