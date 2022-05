Calciomercato Milan – Romagnoli, contatti positivi tra Enzo Raiola e Lotito (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'incontro tra Enzo Raiola e Lotito per Alessio Romagnoli avrebbe avuto generato effetti positivi Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'incontro traper Alessioavrebbe avuto generato effetti

Advertising

carlolaudisa : Un assist scudetto per #Leao dal Tribunale di Milan. Nuovo rinvio del giudice nel procedimento dello #Sporting Lisb… - cmdotcom : #Milan, missione in Argentina per il gioiello #Alcaraz: c’è anche l’#Inter - cmdotcom : Biglietti contraffatti per #SassuoloMilan : il club neroverde presenta denuncia - infoitsport : Calciomercato Milan – Carnevali: “Scamacca? Ha più richieste dall'estero” - CalcioPillole : Nicolò #Zaniolo resta il principale obiettivo della #Juventus e la sua ipotesi, secondo 'Agipronews', prende quota… -