Calciomercato Milan – Il Torino vuole acquistare a titolo definitivo Pobega (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino avrebbe in mente di acquistare a titolo definitivo Tommaso Pobega dal Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilavrebbe in mente diTommasodal

Advertising

carlolaudisa : Un assist scudetto per #Leao dal Tribunale di Milan. Nuovo rinvio del giudice nel procedimento dello #Sporting Lisb… - cmdotcom : #Milan, missione in Argentina per il gioiello #Alcaraz: c’è anche l’#Inter - DiMarzio : .@acmilan su Divock #Origi: formalizzato l'interesse per l'attaccante in scadenza con il @LFC - fred57912 : RT @cmdotcom: #Milan, attento: #Pioli soffre il #Sassuolo, è più pericoloso dell'#Atalanta - MassiDL273 : RT @cmdotcon: #Milan, sei stata la più brava, ma quanto aiuti. Inter e Roma le più penalizzate. Nerazzurri sfortunati con arbitri ed episod… -