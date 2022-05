Calciomercato Juve, Allegri ha già individuato il centrocampista del futuro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Calciomercato Juve, Allegri pensa al futuro e ai profili che possano dare maggiori certezze a centrocampo: spunta un nuovo nome. Massimiliano Allegri e la Juventus pensano al futuro e a come ritornare ai vertici già dalla prossima stagione. Grandi nomi sono nel mirino del club. Primo tra tutti, com’è noto, quello di Paul Pogba. Alternativa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 18 maggio 2022)pensa ale ai profili che possano dare maggiori certezze a centrocampo: spunta un nuovo nome. Massimilianoe lantus pensano ale a come ritornare ai vertici già dalla prossima stagione. Grandi nomi sono nel mirino del club. Primo tra tutti, com’è noto, quello di Paul Pogba. Alternativa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Perisic, a un passo il sì: i dettagli. E avanti tutta per Pogba e Di Maria #calciomercato #juve - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - Gazzetta_it : Juve #Pogba Contatto! Fissato per lunedì il summit tra club e agenti del giocatore - serieAnews_com : ???? Calciomercato #Juventus, per il centrocampo non c'è solo l'idea #Pogba: #Arthur resta nella lista dei cedibili… - junews24com : Gabriel Juve, Arsenal costretto a cedere! Le ultime sul brasiliano - -