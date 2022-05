Calcio: Serie A, Irrati arbitrerà anticipo Torino - Roma (Di mercoledì 18 maggio 2022) La gara è in programma venerdì sera Roma - Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia sarà l'arbitro dell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A, Torino - Roma, in programma allo stadio "Grande ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) La gara è in programma venerdì sera- Massimilianodella sezione di Pistoia sarà l'arbitro dell'dell'ultima giornata diA,, in programma allo stadio "Grande ...

Advertising

Gazzetta_it : #Dionisi avverte il Milan: 'Il Sassuolo non farà regali. Il pienone è uno stimolo' - Gazzetta_it : Inter, il sacrificato può essere Bastoni: ma serve una super offerta - Gazzetta_it : Un like di Totti per il post di addio di Dybala alla Juve. E Roma va in fibrillazione - sportli26181512 : Allenamento Roma: out Zaniolo e Mkhitaryan. Fuori anche Smalling e Karsdorp: La squadra di Mourinho questa mattina… - emamarro : RT @GiovaAlbanese: #Chiellini, cosa c'è al di là della #Juventus ?? @Gazzetta_it -

Calcio: Serie A, Irrati arbitrerà anticipo Torino - Roma La gara è in programma venerdì sera ROMA - Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia sarà l'arbitro dell'anticipo dell'ultima giornata di serie A, Torino - Roma, in programma allo stadio "Grande Torino" venerdì sera alle 20.45. Con lui gli assistenti di linea Mondin e Mastrodonato, il quarto uomo Marcenaro e al Var Fabbri e Zufferli. - ... Da Manchester la stampa consiglia Ten Hag: fai come il Milan I successi sportivi ed economici del Milan non sono passati inosservati Oltremanica. E mentre la squadra si gioca lo scudetto e il club, oggetto di trattative di vendita, ha una valutazione superiore ... LA NAZIONE Fantacalcio, da Terracciano a Manaj: la flop 11 della 37ª giornata di Serie A Non solo gioie, ma purtroppo anche dolori al fantacalcio: ecco la flop 11 della 37ª giornata di Serie A, da Terracciano a Manaj ... Il Monterosi riparte da Menichini: incontro per il rinnovo del contratto. «Garanzia per crescere» Una stagione da vivere in serie C con rinnovate ambizioni con il Monterosi che costruirà una squadra in grado di sorprendere come già avvenuto nel primo, storico, torneo vissuto tra i professionisti e ... La gara è in programma venerdì sera ROMA - Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia sarà l'arbitro dell'anticipo dell'ultima giornata diA, Torino - Roma, in programma allo stadio "Grande Torino" venerdì sera alle 20.45. Con lui gli assistenti di linea Mondin e Mastrodonato, il quarto uomo Marcenaro e al Var Fabbri e Zufferli. - ...I successi sportivi ed economici del Milan non sono passati inosservati Oltremanica. E mentre la squadra si gioca lo scudetto e il club, oggetto di trattative di vendita, ha una valutazione superiore ... Calcio serie C Non solo gioie, ma purtroppo anche dolori al fantacalcio: ecco la flop 11 della 37ª giornata di Serie A, da Terracciano a Manaj ...Una stagione da vivere in serie C con rinnovate ambizioni con il Monterosi che costruirà una squadra in grado di sorprendere come già avvenuto nel primo, storico, torneo vissuto tra i professionisti e ...