Calcio: Nazionale. Doppio raduno, dal 27 azzurri per Argentina e Nations (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal 24 al 26 stage per due gruppi di calciatori di interesse Nazionale ROMA - Prima delle gare di giugno, che vedranno l'Italia impegnata in un vero e proprio 'tour de force' con 5 match in programma ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal 24 al 26 stage per due gruppi di calciatori di interesseROMA - Prima delle gare di giugno, che vedranno l'Italia impegnata in un vero e proprio 'tour de force' con 5 match in programma ...

Advertising

Gazzetta_it : Italia ripescata al #Mondiale in Qatar? Chimenti: 'Sì, è possibile' - SkySport : Ibrahimovic Svezia, l'attaccante rinuncia alla nazionale #SkySport #Ibra #Ibrahimovic #Svezia - realvarriale : Standing ovations per @Lor_Insigne che saluta il pubblico del Maradona con un gol su rigore e un'ottima prova. Las… - sportli26181512 : Karsdorp: 'La convocazione in nazionale una sorpresa, non ci speravo più': Il terzino: 'Non guardo nella mia e-mail… - EM1998_ : RT @SkySport: Ibrahimovic Svezia, l'attaccante rinuncia alla nazionale #SkySport #Ibra #Ibrahimovic #Svezia -