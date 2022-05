Calcio: Manchester Utd su Botman, rischio beffa per Milan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il difensore olandese piace al nuovo allenatore Ten Hag LILLA (FRANCIA) - Il Milan rischia di vedersi sfuggire Sven Botman, 22enne centrale olandese del Lille. I rossoneri sarebbero vicini a un ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il difensore olandese piace al nuovo allenatore Ten Hag LILLA (FRANCIA) - Ilrischia di vedersi sfuggire Sven, 22enne centrale olandese del Lille. I rossoneri sarebbero vicini a un ...

Chi è Rebekah Vardy, moglie del calciatore Jamie Vardy
Rebekah Vardy è la moglie del calciatore inglese Jamie Vardy, al centro di una battaglia legale contro la moglie di un altro volto noto del calcio, l'ex giocatore del Manchester United Wayne Rooney , ...

Calciomercato Inter, sogno Gundogan per il centrocampo
Il centrocampo è il reparto sotto osservazione, con Inzaghi a caccia di un elemento di spessore per la sua mediana. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza interista starebbe monitorando la situ ...