Calcio | Laporta ' Mbappé vuole 50 milioni | troppi per il Barça'

Il Barcellona ha sondato il terreno per Kylian Mbappé, ma il francese "ha chiesto 40 - 50 milioni di euro a stagione", una cifra "che il nostro club non può permettersi", nemmeno di fronte ad un ...

