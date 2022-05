Calcio: Gravina, 'Indice di liquidità? Lega A chiedeva lo 0,7, basta parlarne' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "L'Indice di liquidità? Ho ricevuto in tempi non sospetti proposte oggettive da parte della Lega Serie A che parlava di 0,7. Ne abbiamo parlato insieme, volevo andare incontro alle richieste e in modo autonomo ho proposto lo 0,5. Ritengo offensivo e umiliante continuare a parlare dello stesso tema. Guardiamo il futuro e andiamo avanti”. Sono le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina al termine della riunione del Consiglio federale. “L'Indice di liquidità è un tema non di interesse esclusivo di singola componente, ma regolato dalla federazione. Mi dispiace, capisco le difficoltà, ma non si può parlare di riforma di sistema se poi non teniamo una coerenza. Quando si parla di sistema bisogna ragionare di conseguenza, non ci sono fughe in avanti da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "L'di? Ho ricevuto in tempi non sospetti proposte oggettive da parte dellaSerie A che parlava di 0,7. Ne abbiamo parlato insieme, volevo andare incontro alle richieste e in modo autonomo ho proposto lo 0,5. Ritengo offensivo e umiliante continuare a parlare dello stesso tema. Guardiamo il futuro e andiamo avanti”. Sono le parole del presidente della Figc Gabrieleal termine della riunione del Consiglio federale. “L'diè un tema non di interesse esclusivo di singola componente, ma regolato dalla federazione. Mi dispiace, capisco le difficoltà, ma non si può parlare di riforma di sistema se poi non teniamo una coerenza. Quando si parla di sistema bisogna ragionare di conseguenza, non ci sono fughe in avanti da ...

