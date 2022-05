Advertising

infoitsport : Calcio: De Laurentiis 'Stiamo valutando opzioni durante Mondiale' - TV7Benevento : Calcio: De Laurentiis, 'rinnovo Mertens? Dobbiamo incontrarci di nuovo' - - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: De Laurentiis 'Stiamo valutando opzioni durante Mondiale' - pisto_gol : RT @Gazzetta_it: Napoli, gli ultrà contro i fischi virtuali: 'Mercenari, mai napoletani' - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio De Laurentiis: 'A Dimaro tante novità, Anguissa ci sarà. Olivera? Ne seguiamo tanti'… -

Desullo stop della Serie A per Qatar2022 " Non possiamo stare fermi dal 15 novembre al 6 gennaio e stiamo cercando di organizzarci con altre squadre italiane per fare qualcosa. Si era ...De: 'Anguissa rimane. Olivera Ne stiamo seguendo tanti...' Si attende sempre la locandina del ritiro per capire i giocatori presenti, chi ci sarà 'Perchè voi volete sapere chi c'è e chi ...