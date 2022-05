Calcio: Casini ‘indice liquidità? Slittamento a prossimo anno non deliberato' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - “La Serie A vuole solo che la sua posizione sia ascoltata com'è giusto che sia. Il tema dell'indice di liquidità non è tanto un discorso di 0,4 o 0,5, ma del modo in cui vengono approvate le regole della Serie A. Slittamento al prossimo anno? Al momento non è stato deliberato”. Sono le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, uscendo dal Consiglio Federale svoltosi a Roma. “Io sono arrivato a marzo e sicuramente l'impatto dell'indice a ridosso del campionato è un problema che avevano rilevato le società prima del mio arrivo” ha sottolineato Casini. Poi sulla possibilità di trovare una mediazione con degli incontri con la Figc ha concluso: “Adesso vediamo, le licenze sono state approvate, stiamo ragionando su tanti temi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - “La Serie A vuole solo che la sua posizione sia ascoltata com'è giusto che sia. Il tema dell'indice dinon è tanto un discorso di 0,4 o 0,5, ma del modo in cui vengono approvate le regole della Serie A.al? Al momento non è stato”. Sono le parole di Lorenzo, presidente della Lega Serie A, uscendo dal Consiglio Federale svoltosi a Roma. “Io sono arrivato a marzo e sicuramente l'impatto dell'indice a ridosso del campionato è un problema che avevano rilevato le società prima del mio arrivo” ha sottolineato. Poi sulla possibilità di trovare una mediazione con degli incontri con la Figc ha concluso: “Adesso vediamo, le licenze sono state approvate, stiamo ragionando su tanti temi ...

