Calcio: Calori e il gol che tolse lo scudetto alla Juve nel 2000, 'all'Inter serve uno come me' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Sono passati 22 anni, ma quel giorno non lo dimentico". Il 14 maggio 2000 Alessandro Calori segna il gol che toglie lo scudetto alla Juventus e lo regala alla Lazio in cui giocava l'attuale tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Ultima giornata di campionato, i bianconeri di Ancelotti avanti di 2 punti, la partita di Perugia quasi una formalità da sbrigare per lo scudetto, stessa situazione di domenica per il Milan contro il Sassuolo. Quel match si trasformò nella gara del diluvio, venuto giù quel giorno forse per lavare i tanti peccati del Calcio italiano. La partita, Interrotta per un'ora dall'arbitro Collina, riprende e finisce con la vittoria per 1-0 del Perugia. Lazio campione d'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Sono passati 22 anni, ma quel giorno non lo dimentico". Il 14 maggioAlessandrosegna il gol che toglie lontus e lo regalaLazio in cui giocava l'attuale tecnico dell'Simone Inzaghi. Ultima giornata di campionato, i bianconeri di Ancelotti avanti di 2 punti, la partita di Perugia quasi una formalità da sbrigare per lo, stessa situazione di domenica per il Milan contro il Sassuolo. Quel match si trasformò nella gara del diluvio, venuto giù quel giorno forse per lavare i tanti peccati delitaliano. La partita,rotta per un'ora dall'arbitro Collina, riprende e finisce con la vittoria per 1-0 del Perugia. Lazio campione d'Italia ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Calori e il gol che tolse lo scudetto alla Juve nel 2000, 'all'Inter serve uno come me' -… - principecandia : RT @napolista: Calori, eroe di #PerugiaJuve del 2000: «Gaucci minacciò di portarci in Cina se non avessimo vinto» Intervista al CorSera:… - napolista : Calori, eroe di #PerugiaJuve del 2000: «Gaucci minacciò di portarci in Cina se non avessimo vinto» Intervista al… - serieB123 : Calori e il gol che punì la Juventus nel 2000: «All’Inter serve un altro come me» - 45acpjoe : RT @LazioNostalgia: #14maggio 2000. Alle 17.15 il gol di Calori che regala lo Scudetto alla #Lazio: 'E pensare che tifavo per la #Juve...'… -