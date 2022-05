Calabresi, il 29 giugno nuova udienza a Parigi per estradizione Pietrostefani (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La decisione sull’estradizione dell’ex militante di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, è stata rinviata al 29 giugno. E’ quanto ha deciso oggi la corte di Appello di Parigi in seguito all’udienza che si è svolta in assenza di Pietrostefani che è malato. Il suo caso, riferisce all’Adnkronos il suo avvocato Irene Terrel, “è stato evocato durante l’udienza di oggi. La Corte comprende che Pietrostefani non era nello stato fisico e psichico per supportare questa procedura”. Durante l’udienza, spiega ancora il legale, “ho chiesto che venisse respinta la domanda di estradizione dell’Italia”. Sono passati 50 anni dai fatti e Pietrostefani è stato accusato da un pentito sedici anni dopo i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La decisione sull’dell’ex militante di Lotta Continua, Giorgio, è stata rinviata al 29. E’ quanto ha deciso oggi la corte di Appello diin seguito all’che si è svolta in assenza diche è malato. Il suo caso, riferisce all’Adnkronos il suo avvocato Irene Terrel, “è stato evocato durante l’di oggi. La Corte comprende chenon era nello stato fisico e psichico per supportare questa procedura”. Durante l’, spiega ancora il legale, “ho chiesto che venisse respinta la domanda didell’Italia”. Sono passati 50 anni dai fatti eè stato accusato da un pentito sedici anni dopo i ...

Advertising

freesoul978 : Calabresi, il 29 giugno nuova udienza a Parigi per estradizione Pietrostefani: (Adnkronos) - L'avvocato dell'ex mil… - lifestyleblogit : Calabresi, il 29 giugno nuova udienza a Parigi per estradizione Pietrostefani - - fisco24_info : Calabresi, il 29 giugno nuova udienza a Parigi per estradizione Pietrostefani: (Adnkronos) - L'avvocato dell'ex mil… - StraNotizie : Calabresi, il 29 giugno nuova udienza a Parigi per estradizione Pietrostefani - LocalPage3 : Calabresi, il 29 giugno nuova udienza a Parigi per estradizione Pietrostefani -